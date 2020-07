Des députés veulent mettre la pub "au service de l'écologie"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une proposition de loi visant à faire de la publicité "un levier au service de la transition écologique et de la sobriété" et à "réduire les incitations à la surconsommation" sera déposée vendredi par le groupe Ecologie Démocratie Solidarité, a annoncé le député Matthieu Orphelin.

Le texte, qui résulte à la fois du travail du groupe de députés et des mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, prévoit l'encadrement progressif de la publicité portant sur "les produits nocifs pour le climat" et l'arrêt progressif en sept ans de la publicité sur "les véhicules les plus polluants", a précisé le député dans un communiqué.

Le projet vise aussi notamment à interdire les nouveaux écrans vidéos publicitaires et la promotion des "liaisons aériennes les moins justifiées", mais aussi à créer un fonds de soutien à "la publicité responsable".

"Il ne s'agit pas d'une loi d'interdictions brutales, ni d'une loi contre la publicité, mais au contraire d'une loi qui engage enfin et résolument le secteur de la publicité dans la transition écologique", fait valoir Matthieu Orphelin.

Le député porte ce projet de loi avec 16 autres membres du groupe Ecologie Démocratie Solidarité, parmi lesquels l'ancienne ministre de l'Ecologie Delphine Batho ainsi que le mathématicien et ex-candidat à la mairie de Paris Cédric Villani.

(Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)