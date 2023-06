Des débris du sous-marin Titan et de présumés restes humains retrouvés

Des débris du sous-marin Titan et de présumés restes humains retrouvés













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des débris du sous-marin pour touristes Titan, qui a implosé en profondeur dans l'Atlantique plus tôt ce mois-ci, tuant les cinq personnes se trouvant à bord, ont été retrouvés et ramenés à terre pour être examinés, de même que des restes humains présumés, ont déclaré mercredi les garde-côtes américains. Les débris et les restes humains présumés ont été acheminés vers le port canadien de Saint-John, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, sur la côte orientale du pays, par un navire sous pavillon canadien, le Horizon Arctic. Ils vont être transportés vers un port américain pour qu'une commission marine mise sur pied pour mener une enquête sur l'incident puisse procéder à des analyses et des tests. Dans un communiqué, les garde-côtes américains ont indiqué aussi que des experts médicaux allaient effectuer "une analyse formelle des présumés restes humains retrouvés avec soin dans les débris sur le lieu de l'accident". (Reportage Ismail Shakil à Ottawa et Steve Gorman à Los Angeles; version française Jean Terzian)