Des crimes de guerre ont été perpétrés en Ukraine, selon l'Onu

GENÈVE, 23 septembre (Reuters) - La commission d'enquête des Nations unies sur l'Ukraine a déclaré vendredi, sur la base des preuves recueillies dans quatre régions, que des crimes de guerre avaient été perpétrés dans le pays depuis l'invasion russe en février dernier.

"Sur la base des preuves recueillies par la Commission, celle-ci a conclu que des crimes de guerre avaient été commis en Ukraine", a déclaré le président de la commission, Erik Møse, devant le Conseil des droits de l'homme basé à Genève.

Les enquêteurs indépendants mandatés par l'Onu ont mené des investigations à Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy, visité 27 lieux et interrogé plus de 150 victimes et témoins. (Reportage Emma Farge, version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)