Des créanciers d'Evergrande appuieront la demande de liquidation du groupe sans plan de restructuration

Crédit photo © Reuters

SYDNEY (Reuters) - Un groupe important de créanciers offshore de China Evergrande Group prévoit de se joindre à une requête de liquidation judiciaire déposée contre le promoteur s'il ne soumet pas un nouveau plan de restructuration de sa dette d'ici le mois prochain, ont déclaré deux sources proches du dossier. Le groupe de créanciers détient une grande partie des obligations offshore d'Evergrande, ce qui donnera plus de poids à la requête de liquidation déposée contre le promoteur par un investisseur auprès d'un tribunal de Hong Kong si ce groupe décide de se joindre la demande. La mise en place du plan de restructuration de la dette offshore d'Evergrande, dévoilé en mars, est incertaine depuis que le promoteur a déclaré dimanche ne pas être en mesure d'émettre de nouvelles obligations en raison d'une enquête réglementaire en cours en Chine. Evergrande cherche l'approbation de ses créanciers pour son projet de restructuration de sa dette offshore d'une valeur de 31,7 milliards de dollars (29,97 milliards d'euros). Dans le cadre de ce plan, Evergrande propose diverses options aux créanciers étrangers, notamment l'échange d'une partie de leurs créances contre de nouvelles obligations d'une durée de 10 à 12 ans. Un groupe de détenteurs d'obligations d'Evergrande a été surpris par l'annonce faite ce week-end par l'entreprise, selon laquelle elle n'était pas en mesure d'émettre de nouvelles obligations, et a cherché à rencontrer le promoteur pour obtenir davantage d'informations, ont déclaré les deux sources. Si Evergrande ne présente pas un nouveau plan de restructuration avant le 30 octobre, ce groupe de détenteurs d'obligations soutiendra une demande de liquidation déjà déposée contre le promoteur, ont déclaré les sources. Le groupe était favorable à une restructuration de la dette d'Evergrande, mais l'annonce faite par le promoteur ce week-end a réduit les espoirs d'y parvenir, ont ajouté les sources. Top Shine Global, un investisseur dans la division Fangchebao d'Evergrande, a déposé en juin 2022 une demande de liquidation à Hong Kong, estimant que le promoteur n'avait pas respecté un accord de rachat d'actions qu'il détenait. En juillet, l'audience concernant cette demande de liquidation a été ajournée au 30 octobre, afin d'attendre les résultats du vote sur le plan de restructuration de la dette. Evergrande doit obtenir l'approbation de plus de 75% des détenteurs de chaque catégorie de dette pour que le plan soit approuvé. Cette réunion est prévue pour la mi-octobre. Evergrande n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. (Reportage Scott Murdoch, avec la contribution de Donny Kwok à Hong Kong, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)