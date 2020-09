Des combats meurtriers se poursuivent dans le Haut-Karabakh

Crédit photo © Reuters

BAKOU/EREVAN (Reuters) - Des combats meurtriers se sont poursuivis lundi entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, chaque camp accusant l'autre de recourir à l'artillerie lourde.

Malgré les nouveaux appels à la retenue de la Russie et de la Chine, aucun signe d'apaisement n'apparaît entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques qui s'opposent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh.

Ce territoire enclavé d'Azerbaïdjan et peuplé majoritairement d'Arméniens a proclamé son indépendance avec l'effondrement de l'URSS en 1991.

De nouveaux affrontements y ont éclaté dimanche, les plus violents depuis 2016, faisant craindre une déstabilisation de cette région du Sud du Caucase, zone traversée par des oléoducs essentiels à l'approvisionnement des marchés mondiaux du pétrole et du gaz.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a décrété lundi une mobilisation partielle de l'armée après avoir déjà proclamé la loi martiale dans le pays.

Son ministre des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, a déclaré que les combats avaient coûté la vie à six civils azerbaïdjanais et fait 19 blessés.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a rapporté que les forces arméniennes bombardaient la ville de Tartar.

A Erevan, le ministère arménien de la Défense a indiqué que les combats n'avaient marqué aucune pause durant la nuit. Cité par l'agence Interfax, un responsable de ce ministère a fait état de 200 Arméniens blessés.

L'ARMÉNIE ACCUSE LA TURQUIE D'ENVOYER DES COMBATTANTS, BAKOU DÉMENT

Les autorités du Haut-Karabakh, qui ont décrété dimanche la loi martiale et la mobilisation totale de la population masculine, ont rapporté lundi 15 décès supplémentaires dans leurs rangs, après la perte de 16 militaires signalée la veille.

Elles affirment avoir repris une partie du terrain perdu dimanche et accusent l'Azerbaïdjan de bombarder certains secteurs à l'artillerie lourde.

Parmi les nombreuses réactions diplomatiques, la France, médiatrice dans ce conflit dans le cadre du groupe de Minsk mis en place par l'OSCE qu'elle co-préside avec la Russie et les Etats-Unis, a appelé dimanche à une cessation immédiate des hostilités.

"La France est prête à prendre toutes ses responsabilités en tant que co-présidente du groupe de Minsk. Le président de la République a appelé fermement à la cessation immédiate des hostilités et dit sa disponibilité à contribuer à un règlement pacifique et durable de la question du Haut-Karabakh", a fait savoir l'Elysée dans un communiqué.

A Washington, Donald Trump a déclaré qu'il regardait la situation de très près. "Nous avons beaucoup de bonnes relations dans cette région. Nous allons voir si nous pouvons faire cesser cela", a dit le président américain lors d'un point de presse.

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian mais aucun détail de la conversation n'a filtré, tandis que le président turc Recep Tayyip Erdogan a parlé avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev.

La Turquie a annoncé qu'elle soutiendrait l'Azerbaïdjan, son allié traditionnel.

L'ambassadeur d'Arménie en Russie, cité lundi par les agences de presse russes, a accusé la Turquie d'avoir déplacé environ 4.000 combattants du nord de la Syrie vers l'Azerbaïdjan pour prendre part aux affrontements dans le Haut-Karabakh.

L'Azerbaïdjan a démenti cette affirmation.

(Nailia Bagirova à Bakou et Nvard Hovhannisyan à Erevan, avec Elizabeth Pineau à Paris et Diane Bartz à Washington; version française Gilles Guillaume, Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)