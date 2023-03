Des colons israéliens attaquent des Palestiniens à Houwara en Cisjordanie

par Ali Sawafta HOUWARA, 7 mars (Reuters) - Des colons israéliens ont attaqué des Palestiniens dans la nuit de lundi à mardi dans le village de Houwara en Cisjordanie occupée, théâtre de violents affrontements déjà la semaine dernière. Houwara, un village palestinien situé près d'un important poste de contrôle routier, est devenu l'un des principaux lieux de violences entre Israéliens et Palestiniens ces derniers mois sur fond d'aggravation des tensions en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne et la police des frontières ont indiqué avoir dispersé des foules à Houwara, l'armée évoquant "un certain nombre d'émeutes violentes" dans le village. Des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrent un groupe de jeunes vêtus de noir attaquant une voiture avant que son conducteur ne parvienne à s'éloigner. "Ils nous tiraient dessus à balles réelles. Dieu nous a aidés", a déclaré Omar Khalifa, qui venait de faire ses courses dans un supermarché et était monté dans la voiture avec sa famille lorsque l'attaque a eu lieu. "Ma femme était assise à l'arrière et elle a serré notre fille dans ses bras pour la couvrir. Nous aurions pu la perdre, il y avait un réel danger pour nos vies". D'autres images montrent des soldats israéliens dansant avec des colons dans le village à l'occasion de la fête juive de Pourim. On entend une voix dire en hébreu : "Houwara a été conquise, messieurs". En plus d'alimenter la colère des Palestiniens, les affrontements à Houwara ont mis en évidence les lignes de fracture politiques en Israël, déjà aggravées par une bataille acharnée sur la refonte du système judiciaire proposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, à la tête d'une coalition regroupant des partis nationalistes et religieux. "Un groupe de colons hooligans, en pleine fête de Pourim, est allé attaquer des passants innocents dans le village de Houwara", a déploré la chef du parti travailliste d'opposition Merav Michaeli sur Twitter. "Il ne s'agit pas d'une 'jeunesse marginale' mais d'un courant dominant, soutenu par des membres importants du gouvernement actuel", a-t-elle ajouté. "Tous deux sont en train de détruire Israël". Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a réitéré cette nuit ses appels à l'apaisement des tensions entre les deux parties en Cisjordanie, où les forces israéliennes ont tué plus de 65 Palestiniens, y compris des combattants militants et des civils, cette année. Au cours de la même période, les Palestiniens ont tué 13 Israéliens et une Ukrainienne dans une série d'attaques individuelles qui semblent non coordonnées. (Reportage par Ali Sawafta et Dan Williams, Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)