Des chasseurs français escortés par l'armée russe au-dessus de la mer Noire

MOSCOU, 8 décembre (Reuters) - Le ministère français des Armées a déclaré mercredi qu'un avion militaire russe avait escorté deux appareils français qui effectuaient une mission d'observation pour l'Otan dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire jeudi dernier.

Citant le ministère russe de la Défense, l'agence RIA avait auparavant rapporté l'information.

"Un avion de chasse russe de type Sukhoï 27 s'est approché puis a suivi nos avions durant la majeure partie de leur transit au-dessus de la mer Noire", a déclaré à Reuters Pascal Ianni, porte-parole des Armées.

"Cette interaction s'est faite de manière professionnelle et sans représenter un danger quelconque et ce genre de situation est habituel et conforme aux usages. Ça n'a entravé ni la mission des avions français ni leur liberté de navigation dans l'espace aérien international."

Les incidents de ce type entre avions russes et occidentaux sont relativement fréquents au-dessus de la mer Noire sur fond de tensions autour de l'Ukraine, notamment depuis l'annexion par la Russie en 2014 de la péninsule de Crimée, non reconnue par les Européens et les Américains. (Reportage Vladimir Soldatkin, rédigé par Gabrielle Tétrault-Farber, version française Bertrand Boucey et Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)