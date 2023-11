Des chars israéliens signalés près d'un hôpital dans le nord de la bande de Gaza

GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Des chars israéliens étaient positionnés lundi autour d'un complexe hospitalier dans le nord de la bande de Gaza où 12 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés, a déclaré le ministère de la Santé de l'enclave contrôlée par le Hamas, les combats faisant rage malgré les espoirs d'une pause imminente dans les hostilités. L'armée israélienne n'a pas confirmé dans l'immédiat les informations en provenance de l'Hôpital indonésien, tandis que l'agence de presse palestinienne WAFA a déclaré que l'établissement avait été touché par des tirs d'artillerie. Comme de nombreux autres établissements de santé de l'enclave palestinienne, l'Hôpital indonésien, créé en 2016 avec le financement d'organisations indonésiennes, a dû interrompre ses activités. Cependant, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qidra, quelque 700 personnes, y compris des équipes médicales et des blessés, se trouvent toujours à l'intérieur de l'établissement. Dans le Sud de la bande de Gaza, au moins 14 Palestiniens ont été tués dans deux frappes aériennes israéliennes sur des maisons de la ville de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, ont indiqué des responsables de la Santé. L'armée israélienne a publié un communiqué accompagné d'une vidéo montrant des frappes aériennes et des troupes allant de maison en maison, affirmant avoir tué trois commandants du Hamas et une escouade de combattants palestiniens, sans préciser les lieux. Malgré la poursuite des combats entre le Hamas palestinien et les forces israéliennes, des responsables américains et israéliens ont déclaré qu'un accord était sur le point d'être conclu pour libérer certains des otages détenus à Gaza. De l'aide a été acheminée par le point de passage de Rafah, à la frontière égyptienne, où 40 camions contenant du matériel pour l'hôpital de campagne émirati étaient attendus plus tard, selon un communiqué de l'Autorité générale pour les passages et les frontières de Gaza. Selon le gouvernement de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, au moins 13.000 Palestiniens ont été tués, dont au moins 5.500 enfants, par les bombardements et les frappes aériennes israéliens depuis l'attaque du mouvement islamiste en Israël le 7 octobre dernier. Environ 1.200 Israéliens, pour la plupart des civils, ont été tués lors de l'assaut du Hamas en octobre, selon les chiffres israéliens. Les troupes israéliennes se sont depuis emparées de vastes zones au nord, au nord-ouest et à l'est de la ville de Gaza. Toutefois, le Hamas et des témoins locaux affirment que des combattants palestiniens mènent une guérilla dans des poches du nord de l'enclave, notamment dans des parties de la ville de Gaza et dans les camps de réfugiés de Jabalia et de Beach. Le bras armé du Djihad islamique, allié du Hamas, a déclaré que ses combattants avaient attaqué sept véhicules militaires israéliens lors d'affrontements dans les zones de Beit Hanoun, Beit Lahia et Al-Saftawi, dans le nord, et à l'ouest de Jabalia. L'ESPOIR D'UN ACCORD Alors que les combats se poursuivent à Gaza, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog, a déclaré dimanche dans une interview à l'émission "This Week" de la chaîne ABC qu'Israël espérait qu'un nombre important d'otages pourraient être libérés par le Hamas "dans les jours à venir" Le Premier ministre qatari, Cheikh Mohamed ben Abdoulrahman al Thani, a pour sa part affirmé dimanche que les principaux obstacles à un accord sur les otages étaient "très mineurs" et qu'il ne restait plus que des défis "pratiques et logistiques". Les négociations interviennent alors qu'Israël se prépare à étendre son offensive contre le Hamas à la moitié sud de Gaza, marquée par une augmentation des frappes aériennes contre des cibles qu'Israël considère comme des positions de combattants palestiniens. Des témoins ont fait état de violents combats entre les hommes armés du Hamas et les forces israéliennes qui tentaient d'avancer dans Jabalia, où vivent 100.000 personnes et qui, selon Israël, est un important bastion du groupe islamiste. Les bombardements israéliens répétés sur Jabalia, une extension urbaine de la ville de Gaza qui s'est développée à partir d'un camp de réfugiés palestiniens issu de la guerre israélo-arabe de 1948, ont tué des dizaines de civils, selon les médecins palestiniens. Sur les réseaux sociaux, l'armée israélienne a demandé dimanche en arabe aux habitants de plusieurs quartiers de Jabalia d'évacuer vers le sud "pour préserver leur sécurité" et, à cette fin, a déclaré qu'elle interromprait l'action militaire de 10 heures à 14 heures. Après l'expiration cette pause, 11 Palestiniens de Jabalia ont été tués par une frappe aérienne israélienne sur une maison, selon le ministère de la Santé de l'enclave. (Reportage Clauda Tanios, James Mackenzie ; rédigé par Raju Gopalakrishnan ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)