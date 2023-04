Des centaines de personnes aux funérailles d'un blogueur russe pro-guerre à Moscou

MOSCOU (Reuters) - Des centaines de personnes, dont Evguéni Prigojine, le fondateur de la société de sécurité privée Wagner, ont assisté samedi à Moscou aux funérailles du blogueur militaire Vladlen Tatarsky, tué le 2 avril dans l'explosion d'une bombe à Saint-Pétersbourg, que Moscou a attribuée à Kyiv. Un tribunal russe a placé mardi en détention provisoire Daria Trepova, soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat de ce blogueur militaire parmi les plus en vue. Elle encourt jusqu'à 20 ans de prison. Vladlen Tatarsky, de son vrai nom Maxim Fomine, était un fervent partisan de la guerre menée par Moscou en Ukraine, tout en livrant un regard critique sur les décisions de l'état-major. Il a reçu les honneurs militaires lors de ses funérailles au cimetière Troyekurovskoye de Moscou pour sa participation passée à des opérations militaires dans l'Est ukrainien, aux côtés des séparatistes soutenus par Moscou. "Vladlen Tatarsky a fait beaucoup pour que nous puissions avancer vers la victoire et détruire l'ennemi", a déclaré Evguéni Prigojine, cité par son service de presse. "C'est un soldat qui restera avec nous, dont la voix vivra pour toujours...". (Reportage Reuters, rédigé par Gareth Jones, version française Laetitia Volga)