Des centaines de morts dans des inondations historiques du fleuve Congo

par Ange Kasongo et Benoit Nyemba KINSHASA (Reuters) - Le fleuve Congo a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 60 ans, provoquant des inondations en République démocratique du Congo (RDC) et en République du Congo qui ont tué plus de 300 personnes au cours des derniers mois, selon les autorités. Mercredi, le fleuve a atteint 6,20 mètres au-dessus du niveau de la mer, proche du record de 1961 de 6,26 mètres, a déclaré à Reuters Ferry Mowa, spécialiste en hydrologie à l'autorité des voies fluviales de la RDC, intégrée au ministère des Transports. Cette crue intervient après des pluies exceptionnellement fortes à l'intérieur des terres, explique-t-il. Selon lui, la quasi-totalité de la plaine autour de la capitale de la RDC Kinshasa, qui se trouve sur les rives du fleuve Congo, pourrait être touchée par des inondations. "Il est impératif que les personnes qui vivent autour du fleuve se déplacent", avertit Ferry Mowa. Une planification urbaine déficiente et des infrastructures insuffisantes ont rendu certains pays africains vulnérables aux crues soudaines après des pluies intenses, qui sont devenues plus fréquentes en raison du changement climatique. Plusieurs quartiers de Kinshasa, ainsi que des localités situées dans plus d'une douzaine de provinces, ont été inondés, a recensé le ministère des Affaires sociales de la RDC. Dans un communiqué publié la semaine dernière, le ministère indique que près de 300 personnes sont mortes dans les inondations qui ont touché 300.000 foyers et détruit des dizaines de milliers de maisons. Dans la République du Congo voisine, dont la capitale Brazzaville se trouve également au bord du fleuve Congo, au moins 17 personnes sont mortes dans des inondations dans huit départements, dont la capitale, et plus de 60.000 foyers ont été touchés, ont déclaré les autorités à Reuters. PAS DE PLAN DE PRÉVENTION Certains habitants utilisent des pelles pour se frayer un chemin dans les rues inondées où l'eau est montée jusqu'au toit de certaines maisons. Les eaux de crue ont également emporté des milliers de bouteilles en plastique qui avait été jetées et d'autres débris qui encombrent désormais les rues. Dans la ville de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa, la maison de Hélène, une habitante du quartier, a été submergée. "Je vis dans ce quartier depuis ma naissance et je n'ai jamais vécu un tel événement, mais je n'ai pas les moyens d'aller vivre ailleurs", explique-t-elle. Raphael Tshimanga Muamba, directeur d'un centre de recherche du bassin du Congo en RDC, a regretté que le pays n'ait pas de plan de prévention des inondations et appelé à la création d'un fonds pour aider à gérer les catastrophes naturelles. "Je ne suis pas surprise de voir que le niveau de l'eau augmente à ce point", déclare Ketsia Passou, une militante écologiste âgée de 18 ans. "Ce qui me surprend le plus, c'est le silence des autorités pour aider ces familles qui souffrent des effets du changement climatique". Le ministre des Affaires sociales et humanitaires de la RDC, Modeste Mutinga, a déclaré à Reuters qu'une réunion se tiendrait ce jeudi pour évaluer l'aide humanitaire supplémentaire. (Reportage Ange Kasongo, Benoit Nyemba et Christian Elion, rédigé par Portia Crowe et Anait Miridzhanian, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)