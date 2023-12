Des camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza

Des camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE/JERUSALEM (Reuters) - Des dizaines de camions transportant de l'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza samedi, a fait savoir l'armée israélienne. "Tout au long de la journée, plusieurs camions - des dizaines de camions - sont entrés dans Gaza après avoir obtenu les autorisations de sécurité du côté israélien", a déclaré le lieutenant-colonel Peter Lerner, porte-parole de l'armée, lors d'un point de presse. Plus tôt dans la journée, des sources de la sécurité égyptienne et du Croissant-Rouge avaient fait savoir que deux camions-citernes et une cinquantaine de véhicules transportant de l'aide humanitaire avaient pris la route de Gaza via Rafah et le terminal d'Awja où ils devaient être inspectés. Il s'agit de la première livraison d'aide humanitaire à Gaza depuis la rupture de la trêve entre le Hamas et Israël, vendredi. (Reportage Aidan Lewis au Caire et James Mackenzie à Jérusalem; Version française Elizabeth Pineau)