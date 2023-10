Des camions avec de l'aide humanitaire ont passé le point de passage de Rafah vers Gaza

Des camions avec de l'aide humanitaire ont passé le point de passage de Rafah vers Gaza













Crédit photo © Reuters

(Bien lire que les camions ont passé le point de passage de Rafah et se dirigent vers Gaza) (Reuters) - Des camions avec de l'aide humanitaire ont passé le point de passage de Rafah depuis l'Egypte vers Gaza, selon des images en direct diffusées samedi par la télévision égyptienne. Des images de télévision ont montré des camions pénétrer le point de passage de Rafah, la voie principale pour entrer et sortir de la bande de Gaza qui n'est pas contrôlée par Israël. Des camions avec de l'aide médicale ainsi que des personnels étaient auparavant dans l'attente de traverser la frontière depuis l'Egypte, selon une source de sécurité et un travailleur humanitaire. Le Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007, a déclaré samedi matin qu'un convoi composé de vingt véhicules transportant de l'aide médicale et alimentaire doivent entrer dans la bande de Gaza depuis l'Egypte. "Le convoi d'aide humanitaire qui est censé entrer (à Gaza) inclut 20 camions avec de l'aide médicale et une quantité limitée de produits alimentaires", a déclaré le service de presse du Hamas. L'Onu a alerté sur une "catastrophe humanitaire" à Gaza, où les quantités en eau, nourriture et carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs de secours dans les hôpitaux s'amenuisent dangereusement. Israël a bombardé et imposé un blocus total sur la bande de Gaza et ses 2,3 millions d'habitants en réponse à l'attaque du Hamas en Israël du 7 octobre. (Rédigé par Zhifan Liu)