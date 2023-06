Des bruits réguliers entendus lors des recherches du sous-marin d'exploration du Titanic

(Actualisé avec détails, contexte) par Steve Gorman et Joseph Ax 21 juin (Reuters) - Un appareil canadien a détecté des bruits émanant des profondeurs dans la zone de recherche d'un sous-marin d'exploration de l'épave du Titanic qui a disparu alors qu'il transportait des passagers au fond de l'Atlantique, au large du Canada, ont déclaré mercredi les garde-côtes américains. Des robots ont été déployés pour retracer l'origine des bruits, mais les résultats ont été négatifs jusqu'à présent, ont-ils ajouté via Twitter. Les bruits ont été détectés à trente minutes d'intervalle, ont rapporté CNN et le magazine Rolling Stone, citant des informations du gouvernement américain. Les sauveteurs entament leur troisième jour de recherches alors que le sous-marin disparu, baptisé Titan, qui transportait cinq personnes à son bord, peut rester immergé pendant 96 heures, ont indiqué les gade-côtes américains. Les Etats-Unis, le Canada et la France participent à cette opération dans une zone de recherche plus grande que l'Etat américain du Connecticut. L'armée canadienne a utilisé des bouées sonars pour écouter des sons qui émaneraient du Titan, et un navire commercial équipé d'un submersible contrôlé à distance était également sur la zone de recherche. UN FRANCAIS A BORD Paris a annoncé l'envoi du navire l'Atalante de l'Ifremer, opérateur de la Flotte océanographique française, contacté lundi par l'US Navy. Le navire transporte le robot autonome Victor 6000 capable de descendre jusqu'à 6.000 m de profondeur, au-delà des 3.800 m de l'épave, a précisé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'Atalante doit arriver mercredi soir, heure locale, a indiqué l'Ifremer. Parmi les personnes à bord du submersible, qui constitue le point d'orgue d'une expédition touristique coûtant 250.000 dollars par personne, se trouvent le milliardaire britannique Hamish Harding et l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood, accompagné de son fils Souleman. D'après plusieurs médias français, Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, directeur du programme des recherches sous-marines de la société RMS Titanic, qui détient les droits de l'épave du célèbre paquebot britannique, est également à bord du sous-marin. Une source gouvernementale française a confirmé la présence d'un Français à bord du submersible, sans préciser son identité. Stockton Rush, fondateur et dirigeant de la société d'exploitation du sous-marin OceanGate Expeditions, figurerait également parmi les passagers. Le Titanic a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural vers New York après avoir heurté un iceberg. La catastrophe, immortalisée dans de nombreuses oeuvres documentaires et de fiction, a fait plus de 1.500 morts. (Reportage Steve Gorman et Joseph Ax, avec la contribution de Brendan O'Brien, Natalie Thomas, Aiden Nulty, Kanishka Singh, Ismail Shakil, Steve Scherer, Steve Holland, Daniel Trotta, Brad Brooks et Ariba Shahid ; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)