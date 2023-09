Des bombardements russes font cinq morts dans le sud et l'est de l'Ukraine

(Reuters) - Des bombardements russes ont fait jeudi cinq morts dans le sud et l'est de l'Ukraine, ont annoncé des responsables locaux. Trois femmes ont été tuées dans un bombardement à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué les procureurs. Dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, deux personnes ont été tuées dans un bombardement contre Krasnohorivka, à l'ouest de la ville de Donetsk, ont déclaré les procureurs de la région. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. (Reportage Ron Popeski; version française Camille Raynaud)