Des Bleus solides domptent l'Allemagne

par Arthur Cremers (iDalgo)

En démarrage de son Euro 2020, la France se déplaçait dans l'Allianz Riviera de Munich ce mardi pour y affronter l'Allemagne. Avec son trio offensif Benzema-Griezmann-Mbappé, les Bleus avaient de quoi donner le tournis à la défense de la Mannschaft. Mais c'est de Paul Pogba que sont venues les étincelles. À la 20ème minute, le milieu de terrain de Manchester United a réalisé une magnifique ouverture vers Lucas Hernandez dans la surface adverse. Ce dernier n'a pas hésité à centrer devant les buts de Manuel Neuer et c'est le malheureux Mats Hummels qui a ouvert le score contre son camp. À la pause, les joueurs de Didier Deschamps menaient 1 but à 0. Au retour des vestiaires, les Allemands ont bien tenté de mettre la pression à la France mais le collectif était trop huilé et solide. Les Tricolores auraient même pu doubler la mise par deux fois mais Kylian Mbappé (67ème) puis Karim Benzema (85ème) ont vu leur but être entaché d'une position de hors jeu. Score final 1-0 pour des Français qui envoient un signal fort aux autres favoris sans avoir été flamboyants dans le jeu.