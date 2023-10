Des bases en Irak abritant des troupes US visées par des drones et des roquettes

Des bases en Irak abritant des troupes US visées par des drones et des roquettes













20 octobre (Reuters) - Des drones et des roquettes ont été lancées jeudi contre deux bases militaires en Irak abritant des troupes américaines, ont déclaré des sources et des représentants, une nouvelle série d'attaques survenue après que des milices locales ont prévenu Washington de ne pas soutenir Israël face au Hamas. Selon deux sources sécuritaires, plusieurs explosions ont été entendues à l'intérieur de la base aérienne Ain al Assad, où sont présentes des troupes américaines et internationales, après des tirs de roquettes et de drones. L'armée irakienne a indiqué avoir fermé a zone, dans l'ouest du pays, et avoir débuté une opération de recherche. Les sources n'ont pas été en mesure de préciser si les attaques ont fait des victimes ou causé des dégâts. Par ailleurs, la police irakienne a déclaré que des roquettes ont atteint une base militaire abritant des soldats américains près de l'aéroport international de la capitale Bagdad. Aucun détail n'a été fourni. Un représentant américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a fait savoir que deux roquettes ont ciblé les troupes américaines à l'aéroport. L'une a été interceptée et l'autre a atterri contre un dépôt vide, a-t-il précisé, indiquant qu'il n'y avait eu aucun blessé. (Reportage Kamal Ayash et Idrees Ali; version française Jean Terzian)