Des ballons russes abattus au-dessus de Kyiv, dit l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Six ballons russes ont été repérés mercredi au-dessus de Kyiv et la plupart ont été abattus par la défense anti-aérienne, a déclaré l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Les ballons transportaient peut-être des dispositifs rétroréfléchissants et du matériel de reconnaissance, a-t-elle ajouté. Les sirènes d'alerte ont été déclenchées à Kyiv après la détection de ces engins, a confirmé le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouri Ihnat. "Selon les informations en cours de vérification, il s'agissait de ballons se déplaçant dans l'air grâce à la propulsion du vent", a indiqué l'administration militaire sur la plate-forme de messagerie Telegram. "L'objectif était vraisemblablement de détecter et d'épuiser nos défenses aériennes", a-t-elle dit. Peu avant cette annonce, Iouri Ihnat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, déclarait que la Russie pourrait avoir recours à des ballons afin de préserver ses stocks de drones de reconnaissance. "Les drones de reconnaissance comme l'Orlan-10 sont désormais utilisés de manière plus sporadique par la Russie", a dit Iouri Ihnat à la télévision ukrainienne. Il a par la suite confirmé que des ballons avaient survolé la capitale. La Russie n'a pas réagi dans l'immédiat. (Reportage Max Hunder, Pavel Polityuk, version française Jean-Stéphane Brosse)