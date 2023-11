"Des baisses de taux pas envisagées pour le moment", dit Powell

NEW YORK, 1er novembre (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine n'envisageait pas de baisser ses taux pour le moment, après avoir décidé d'un nouveau statu quo lors de la réunion de deux jours de son comité de politique monétaire (FOMC). "La question de baisses des taux ne se pose tout simplement pas" pour le moment, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse donnée à l'issue de la réunion du FOMC. "Il est juste de dire que la question que nous nous posons est de savoir si nous devons augmenter davantage (les taux)", a-t-il ajouté, alors que la banque centrale américaine souhaite ramener l'inflation vers son objectif de 2%. Jerome Powell a également estimé que les coûts d'emprunt sur les marchés devraient être durablement plus élevés pour que cela ait une incidence sur les futurs choix de politique monétaire de la banque centrale. Des conditions financières plus strictes pourraient peser sur les décisions de la Fed si elles persistent et il "reste à voir" si tel sera le cas, a-t-il expliqué. La banque centrale américaine a décidé mercredi de maintenir ses taux inchangés, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, soulignant la force de l'économie tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses du coût du crédit. Le président de la Fed a également noté que les experts de la banque centrale ne prévoyaient pas de récession aux Etats-Unis dans leurs prévisions. (Reportage Michael S. Derby; version française Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)