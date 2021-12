Des avions russes escortent des Rafale et Mirage français en mer Noire

MOSCOU, 8 décembre (Reuters) - L'armée russe a envoyé des avions escorter des chasseurs français Rafale et Mirage volant au-dessus de la mer Noire, rapporte mercredi l'agence de presse RIA, citant le ministère russe de la Défense.

Les incidents de ce type entre avions russes et occidentaux sont relativement fréquents au-dessus de la mer Noire sur fond de tensions autour de l'Ukraine, notamment depuis l'annexion par la Russie en 2014 de la péninsule de Crimée, non reconnue par les Européens et les Américains. (Reportage Vladimir Soldatkin, rédigé par Gabrielle Tétrault-Farber, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)