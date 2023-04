Des avions et des navires de l'armée chinoise autour de Taïwan après la fin des exercices

TAIPEI (Reuters) - Des avions et des navires de la marine chinoise se trouvaient toujours dans les eaux autour de Taïwan après la fin d'une manoeuvre militaire de trois jours, a déclaré mardi le ministère de la Défense de l'île, tandis que la présidente Tsai Ing-wen, a critiqué Pékin pour son comportement "irresponsable". La Chine avait annoncé lundi soir que les exercices avaient pris fin, mais le ministère taïwanais de la Défense dit avoir repéré neuf navires chinois et 26 avions, dont des chasseurs J-16 et Su-30, effectuant des patrouilles de préparation au combat autour de l'île mardi en fin de matinée. Sur sa page Facebook, peu avant minuit lundi, la présidente Taïwanaise a déclaré : "La Chine en a profité pour lancer des exercices militaires, provoquant l'instabilité à Taïwan et dans la région. Ce n'est pas une attitude responsable de la part d'un grand pays de la région". La Chine a simulé des attaques de précision et des blocus de Taïwan pendant les exercices, en envoyant des dizaines d'avions de chasse et de bombardiers. Selon le ministère taïwanais de la Défense, 91 avions militaires chinois ont effectué des missions autour de l'île lundi. Mardi, des journalistes de Reuters présents sur la côte près de la ville chinoise de Fuzhou ont assisté à d'autres exercices, beaucoup plus discrets, au cours desquels un navire de guerre a tiré sur des cibles. Ces exercices ont été annoncés avant les exercices de masse de la Chine autour de Taïwan. Fuzhou se trouve à proximité des îles Matsu, contrôlées par Taïwan. (Reportage Yimou Lee et Ben Blanchard, avec la contribution de Jeanny Kao, Kantaro Komiya à Tokyo et Thomas Peter à Fuzhou, ; Version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)