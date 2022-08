Des avions chinois près de Taïwan avant la visite attendue de Pelosi

(actualisé avec réaction du ministère taïwanais de la Défense § 5-6)

par Yimou Lee

TAIPEI, 2 août (Reuters) - Plusieurs avions de chasse chinois ont volé mardi matin près de la ligne de démarcation du détroit de Taïwan, a déclaré à Reuters une personne au fait de la question, alors que la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, était attendue dans la journée à Taipei.

La Chine, qui considère Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas le recours à la force pour la ramener dans son giron, a prévenu à plusieurs reprises contre une visite de Nancy Pelosi sur l'île démocratique, selon elle à même d'alimenter les tensions dans la région.

Pékin a envoyé plusieurs avions effectuer un survol près de la ligne de démarcation du sensible détroit de Taïwan, a indiqué une source, alors que plusieurs bâtiments de guerre chinois se trouvaient déjà dans la zone depuis lundi.

Cette source a décrit comme "très provocateurs" les mouvements des appareils chinois.

Le ministère taïwanais de la Défense a fait savoir dans un communiqué qu'il avait "la détermination, la capacité et la confiance" pour assurer la sécurité de l'île, en précisant qu'il avait d'ores et déjà prévu une série de plans - non précisés - pour faire face aux urgences.

Le ministère précise qu'il répartira de façon appropriée les capacités militaires dont il dispose dans la région pour faire face aux "menaces ennemies".

Taipei a "renforcé" son niveau d'alerte militaire mardi matin, et ce jusqu'à jeudi midi, a fait savoir l'agence de presse officielle taïwanaise, citant des sources non identifiées.

Il est possible que Nancy Pelosi et sa délégation arrivent à Taïwan tôt mercredi, alors que la plupart des rencontres de la représentante américaine sont programmées ce jour-là - dont un entretien avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen -, a déclaré une personne informée de l'itinéraire de Pelosi.

"Tout est incertain", a ajouté cette source. (Reportage Yimou Lee; version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)