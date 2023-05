Des avancées vers un accord réduit sur le plafond de la dette américaine

par Nandita Bose et Jarrett Renshaw WASHINGTON (Reuters) - Le président Joe Biden et le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sont proches de conclure un accord sur le plafond de la dette américaine, les positions des deux camps étant désormais séparées seulement de 70 milliards de dollars pour les dépenses discrétionnaires, a-t-on appris d'une personne au fait des négociations. Alors que le gouvernement fédéral pourrait ne plus être en mesure d'effectuer de versements à compter de début juin, le locataire démocrate de la Maison blanche et le plus haut représentant républicain au Congrès ont intensifié les échanges directs et via leurs négociateurs, évoquant lundi une réunion "productive". D'après une autre source informée des discussions, l'accord devrait porter sur un nombre restreint de financements plutôt que sur un projet de loi étoffé, long de centaines de pages, qui pourrait nécessiter des jours pour être rédigé par les parlementaires. Les négociateurs devraient s'accorder sur les principaux montants alloués aux dépenses discrétionnaires, pour fixer notamment le budget accordé à l'armée, mais laisser les élus du Congrès se pencher sur les moindres détails via les procédures classiques lors des prochains mois, a dit l'une des sources. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de la Maison blanche. En 2022, les dépenses discrétionnaires des Etats-Unis avaient atteint 1.700 milliards de dollars, soit 27% de l'ensemble des dépenses publiques qui s'élevaient à 6.270 milliards de dollars, selon des données fédérales. Près de la moitié de ce montant concernait la défense, un secteur pour lequel les républicains refusent de réduire les dépenses. Selon l'une des sources, l'accord devrait mettre en place des garde-fous pour les futures négociations sur le budget, sans détailler toutes les dépenses. (Reportage Jarrett Renshaw et Nandita Bose, avec Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)