Des attaques de drones touchent Moscou et Kharkiv en Ukraine

(Reuters) - Des attaques de drones menées parallèlement par la Russie et l'Ukraine ont touché mardi la capitale russe Moscou ainsi que Kharkiv, la deuxième plus grande ville ukrainienne. L'armée russe a fait savoir que ses défenses aériennes avaient déjoué une "attaque terroriste" ukrainienne tôt dans la journée et abattu des drones visant Moscou. Un des drones a cependant frappé une tour de la capitale qui abrite les bureaux des ministères du Développement économique, du Numérique et de l'Industrie et du Commerce. Cette tour avait déjà été touchée dimanche par une précédente attaque de drones. Une vidéo obtenue par Reuters montre plusieurs mètres carrés de la façade en verre de l'immeuble détruits par l'impact. "Pour l'instant, les experts évaluent les dégâts et l'état de l'infrastructure pour assurer la sécurité des personnes dans le bâtiment. Cela prendra un certain temps", a déclaré Darya Levchenko, conseillère du ministre de l'Economie, sur Telegram, précisant que le personnel travaillait par vidéoconférence. Moscou est la cible d'attaques répétées de drones depuis début mai qui n'ont pas fait de victimes mais ont provoqué un malaise généralisé face au discours du Kremlin évoquant une "opération militaire spéciale" qui se déroule comme prévu. "En effet, une menace existe, c'est évident, mais des mesures sont prises", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans faire d'autres commentaires. L'Ukraine s'est félicitée de ces attaques, sans toutefois en revendiquer directement la responsabilité. Mykhaïlo Podolyak, le conseilleur du président ukrainien Volodimir Zelensky, a averti sur le réseau social X, anciennement Twitter, que la Russie devait s'attendre à "plus de drones non identifiés" et à "plus de guerre". Selon le ministère russe de la Défense, outre le drone qui s'est abîmé dans la tour de bureaux, deux autres engins ont été abattus dans des quartiers situés à l'ouest du centre-ville de Moscou. L'aéroport de Vnoukovo, l'un des trois principaux aéroports desservant Moscou, a été brièvement fermé pour ensuite reprendre ses activités. FRAPPES NOCTURNES SUR KHARKIV La Russie a par ailleurs affirmé mardi avoir déjoué une attaque de drones sur des navires civils et militaires russes positionnés en mer Noire. Kyiv a démenti avoir attaqué des navires civils, sans répondre directement aux allégations sur une attaque contre la marine russe. Parallèlement, à Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, les autorités locales ont déclaré mardi que des drones avaient frappé des zones peuplées de la ville et détruit deux étages d'un dortoir universitaire qui était non occupé. Le chef de la police de la région de Kharkiv, Volodimir Tymoshko, a déclaré qu'il y avait eu deux frappes nocturnes, l'une sur le campus universitaire et l'autre sur le centre-ville. D'après le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov, un complexe sportif dans le district de Shevtchenkivsky a été touché, avec un bâtiment de deux étages endommagé. Un agent de sécurité de 63 ans a été blessé. Dans un incident séparé, l'Ukraine a aussi annoncé mardi avoir déjoué une tentative d'un groupe qualifié de "saboteurs" russes de franchir sa frontière à l'est. Selon Serhiy Naev, commandant des forces conjointes des armées ukrainiennes, quatre personnes armées ont tenté de franchir la frontière mais ont été repoussées par des tirs ukrainiens. Ces quatre personnes ont été détectées en train de se déplacer depuis le territoire russe, a indiqué le ministre ukrainien de l'Intérieur Ihor Klymenko. (Reportage Ron Popeski et Oleskandr Kozhukhar; avec la contribution d'Anna Pruchnicka et des bureaux de Reuters, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)