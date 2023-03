Des attaques de drones russes font quatre morts dans la région de Kyiv

Crédit photo © Reuters

RJYCHTCHIV, UKRAINE (Reuters) - Au moins quatre personnes ont été tuées tôt ce mercredi lors d'attaques de drones russes dans la région de Kyiv, a indiqué mercredi l'administration militaire régionale. Le service d'urgence de l'État a indiqué sur l'application de messagerie Telegram que deux dortoirs et un établissement d'enseignement à Rjychtchiv, à 64 km au sud de la capitale, avaient été partiellement détruits lors de l'attaque nocturne. Vingt personnes ont été transportées à l'hôpital et plusieurs sont toujours portées disparues à la suite d'une série d'explosions survenues après 3 heures du matin (0100 GMT), selon le chef de la police régionale, Andrii Nebytov. "Nous constatons que l'ennemi a une fois de plus attaqué des infrastructures civiles (et) que des innocents sont morts", a-t-il écrit sur Telegram, ajoutant que l'une des victimes était un ambulancier qui était venu apporter son aide. Les responsables des services d'urgence de l'État ont affirmé que la recherche de survivants se poursuivait. Selon l'armée ukrainienne, des drones Shahed de fabrication iranienne étaient impliqués dans l'attaque. "Plus de 20 drones meurtriers iraniens, et en plus des missiles, de nombreux tirs d'obus, et tout cela en une seule nuit de terreur russe contre l'Ukraine", a écrit le président ukrainien Volodimir Zelensky sur Twitter. "Chaque fois que quelqu'un essaie d'entendre le mot 'paix' à Moscou, un nouvel ordre est donné pour de telles frappes criminelles." L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 16 des 21 drones lancés par la Russie au cours de la nuit. La Russie, qui a envahi l'Ukraine il y a 13 mois, n'a pas commenté dans l'immédiat les dernières attaques. (Reportage Sergiy Karazy et Dan Peleschuk, version française Kate Entringer et Gaëlle Sheehan, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)