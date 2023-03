Des attaques de drones russes font des morts dans la région de Kyiv

Des attaques de drones russes font des morts dans la région de Kyiv













KYIV, 22 mars (Reuters) - Trois personnes ont été tuées et sept autres blessées lors d'attaques de drones russes dans la région de Kyiv, a indiqué mercredi l'administration militaire régionale. Un "objet civil" a été endommagé et les secours travaillent toujours sur les lieux, ont indiqué les autorités militaires sur leur chaîne Telegram. L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 16 des 21 drones Shahed de fabrication iranienne lancés sur l'Ukraine au cours de la nuit par la Russie. (Reportage Dan Peleschuk, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)