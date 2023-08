Des attaques de drones continuent de frapper Moscou

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des attaques de drones menées parallèlement par la Russie et l'Ukraine ont touché mardi la capitale russe Moscou ainsi que Kharkiv, la deuxième plus grande ville ukrainienne. L'armée russe a fait savoir que ses défenses aériennes avaient déjoué une "attaque terroriste" ukrainienne tôt dans la journée et abattu des drones visant Moscou. Un des drones, mis hors de contrôle par l'armée russe, s'est abîmé dans une tour de la capitale déjà touchée dimanche par une précédente attaque de drones. Une vidéo obtenue par Reuters montre plusieurs mètres carrés de la façade en verre de l'immeuble détruits par l'impact. "Dans la nuit du 1er août, une tentative d'attaque terroriste menée par le régime de Kyiv à l'aide de drones meurtriers contre des cibles à Moscou et dans la région de Moscou a été déjouée", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram. Selon le ministère, deux drones ont été abattus dans des quartiers situés à l'ouest du centre-ville. "Un autre (drone) a été touché par un équipement radio-électronique et, après avoir perdu le contrôle, s'est écrasé sur le territoire du complexe de bâtiments non résidentiels de Moskva Citi", a indiqué le ministère, évoquant un centre d'affaires de la capitale. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que l'un des drones visant la capitale avait percuté la même tour du complexe Moskva Citi qui avait été touchée dimanche. "La façade a été endommagée au 21ème étage. Le vitrage a été détruit sur 150 mètres carrés", a-t-il indiqué, précisant qu'aucun blessé n'est à déplorer. L'aéroport de Vnoukovo, l'un des trois principaux aéroports desservant Moscou, a été brièvement fermé pour ensuite reprendre ses activités. La Russie a par ailleurs affirmé mardi avoir détruit trois drones ukrainiens qui ont attaqué deux navires de la marine russe positionnés en mer Noire, à 340 km au sud-ouest de Sébastopol. FRAPPES NOCTURNES A Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, les autorités locales ont déclaré mardi que des drones avaient frappé des zones peuplées de la ville et détruit deux étages d'un dortoir universitaire. Le chef de la police de la région de Kharkiv, Volodimir Tymoshko, a déclaré qu'il y avait eu deux frappes nocturnes, l'une sur le campus universitaire et l'autre sur le centre-ville. "L'un des drones a détruit deux étages d'un dortoir", a indiqué le maire Ihor Terekhov sur l'application de messagerie Telegram. "Un incendie s'est déclaré et les services d'urgence sont en train d'intervenir". Il a précisé à la télévision ukrainienne que le dortoir n'était pas occupé. D'après le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov, un complexe sportif dans le district de Shevtchenkivsky a été touché, avec un bâtiment de deux étages endommagé. Un agent de sécurité de 63 ans a été blessé et se trouve à l'hôpital. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré sur Telegram que la Russie avait attaqué Kkarkiv avec cinq drones de fabrication iranienne Shahed. Dans un incident séparé, l'Ukraine a aussi annoncé mardi avoir déjoué une tentative d'un groupe qualifié de "saboteurs" russes de franchir sa frontière à l'est. Selon Serhiy Naev, commandant des forces conjointes des armées ukrainiennes, quatre personnes armées ont tenté de franchir la frontière mais ont été repoussées par des tirs ukrainiens. Ces quatre personnes ont été détectées en train de se déplacer depuis le territoire russe, a indiqué le ministre ukrainien de l'Intérieur Ihor Klymenko. (Reportage Ron Popeski et Oleskandr Kozhukhar; avec la contribution d'Anna Pruchnicka et des bureaux de Reuters, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)