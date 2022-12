Des ambassades ukrainiennes destinataires de paquets 'sanglants', dit le ministère ukrainien des Affaires étrangères

KYIV (Reuters) - Plusieurs représentations diplomatiques de l'Ukraine dans le monde ont été destinataires de "paquets ensanglantés" contenant des yeux d'animaux, a déclaré vendredi le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Ces incidents font suite à l'envoi d'une série de lettres piégées en Espagne, dont l'une destinée à l'ambassade d'Ukraine à Madrid.

Les paquets, imbibés d'un liquide à la couleur et à l'odeur caractéristiques, ont été envoyés aux ambassades d'Ukraine en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Croatie et en Italie, aux consulats généraux de Naples et Cracovie et au consulat de Brno, en République tchèque, a détaillé dans un communiqué sur Facebook le porte-parole du ministère du ministère, Oleg Nikolenko.

L'ambassade à Madrid a également été la destinatrice d'une telle lettre, a dit par la suite le ministère des Affaires étrangères.

"Nous cherchons à comprendre la signification de ce message", a indiqué Oleg Nikolenko, précisant que le ministre des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba, a ordonné que toutes les représentations diplomatiques ukrainiennes soient placées sous sécurité renforcée.

L'ambassade d'Ukraine aux Etats-Unis a par ailleurs reçu une lettre contenant un article critiquant l'Ukraine, a ajouté Oleg Nikolenko.

La plupart des lettres provenaient d'un même pays européen, a-t-il dit, sans préciser lequel.

Des déjections humaines ont d'autre part été retrouvées devant la porte de la résidence de l'ambassadeur d'Ukraine au Vatican, a-t-on appris de source diplomatique à Rome.

(Reportage Pavel Polityuk, avec Philip Pullela à Rome; rédigé par Tom Balmforth; version française Sophie Louet et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)