Des agriculteurs polonais bloquent une autoroute à la frontière avec l'Allemagne

VARSOVIE (Reuters) - Des agriculteurs polonais protestant contre les réglementations de l'Union européenne (UE) et les importations de denrées alimentaires bon marché provenant d'Ukraine ont bloqué lundi une autoroute à un poste-frontière avec l'Allemagne. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs européens protestent contre les contraintes imposées par l'UE pour lutter contre le changement climatique, ainsi que l'augmentation des coûts et la compétition de pays-tiers, dont l'Ukraine, jugée "déloyale". Les agriculteurs polonais ont prévu de bloquer le point de passage de Swiecko avec l'Allemagne jusqu'en début d'après-midi, a déclaré Adrian Wawrzyniak, porte-parole du syndicat agricole Solidarité. "Pour autant que je sache, il y a également des agriculteurs allemands du côté allemand, le point de passage est bloqué des deux côtés", a-t-il déclaré. A lire aussi... "Il s'agit d'une manifestation de solidarité commune : les agriculteurs polonais et allemands ne permettront pas à ces marchandises en provenance d'Ukraine de continuer à entrer sur le marché européen. C'est une cause commune". Les syndicats d'agriculteurs polonais prévoient une grande manifestation dans la capitale Varsovie, mardi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré lundi que les problèmes des agriculteurs devaient être résolus au niveau européen alors que se tient à Bruxelles une réunion des ministres de l'Agriculture de l'UE. "La Pologne est le premier pays de l'UE (à la frontière avec l'Ukraine), mais il s'agit en fait d'un problème de l'UE dans son ensemble, de l'agriculture de l'UE dans son ensemble, et il devrait être examiné dans ce contexte", a déclaré Donald Tusk lors d'une conférence de presse. "L'UE devrait faire preuve de fermeté et résoudre ce problème au niveau européen, y compris en soutenant les agriculteurs polonais". (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk, Pawel Florkiewicz et Marek Strzelecki ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)