Des agriculteurs polonais bloquent la frontière avec l'Ukraine

par Kuba Stezycki OKOPY, Pologne (Reuters) - Les agriculteurs polonais ont poursuivi leurs manifestations mardi, perturbant le trafic routier national et provoquant un blocage quasi total de la frontière avec l'Ukraine, qui s'insurge contre une atteinte à ses efforts de guerre. Le mouvement de protestation se tend : des manifestants ont ouvert des wagons de transport de céréales ukrainiens pour en déverser le contenu sur la voie ferrée au poste-frontière de Medyka, selon une vidéo diffusée sur Telegram. Les agriculteurs protestent contre la concurrence jugée "déloyale" de leurs homologues ukrainiens, qui bénéficient depuis 2022 de droits de douane européens réduits sur les exportations alimentaires. A lire aussi... Selon Adrian Wawrzyniak, porte-parole du syndicat Solidarnosc (Solidarité), l'aide militaire apportée à l'Ukraine pourra être acheminée, mais les camions de marchandises et les automobilistes seront bloqués. Kyiv a dénoncé une "provocation politique" et affirme que ses exportations agricoles ne portent pas préjudice aux marchés européens. La ministre ukrainienne de l'Economie a informé la Commission européenne des manifestations polonaises et a appelé à une réponse forte. "Déverser des céréales d'un train de fret sur les rails, bloquer le trafic autoroutier, ce n'est pas une manifestation. C'est une violation de l'ordre public", a déclaré sur X Ioulia Svyrydenko. Le ministre ukrainien de l'Agriculture a précisé que les céréales déversées par les manifestants polonais étaient destinées à l'Allemagne et non à la Pologne. Exaspérés par les manifestations polonaises, les transporteurs ukrainiens ont organisé des manifestations à trois points de contrôle frontaliers, et ce jusqu'au 15 mars. Sur des banderoles on pouvait lire : "L'Ukraine est perdante - la Pologne est perdante" ou "Le blocus de l'Ukraine est une trahison des valeurs européennes", selon des images diffusées dans les médias ukrainiens. La Pologne est l'un des plus fidèles alliés de l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février 2022, mais les manifestations à la frontière ont tendu les relations bilatérales. L'Ukraine affirme que les blocages affectent ses capacités de défense et aide la Russie dans ses objectifs militaires. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a alerté lundi sur une "érosion quotidienne de la solidarité" à la frontière entre les deux pays. "Nous avons besoin de décisions communes et rationnelles pour résoudre la situation", a-t-il ajouté. (Reportage d'Anna Wlodarczak-Semczuk, Alan Charlish, Pawel Florkiewicz à Varsovie, Yuliia Dysa à Gdansk, Pavel Polityuk à Kyiv; version française Zhifan Liu, édité par)