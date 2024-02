Des agriculteurs empêchent les camions de franchir la frontière belgo-néerlandaise

BRUXELLES, 2 février (Reuters) - Des agriculteurs ont bloqué vendredi plusieurs postes-frontières entre la Belgique et les Pays-Bas, selon les services de circulation belges et néerlandais, poursuivant leurs actions de protestation contre l'augmentation des charges, les importations de produits alimentaires bon marché et l'excès de bureaucratie. Le poste-frontière en direction d'Anvers, deuxième ville de Belgique et deuxième port d'Europe, est l'un des points de passage bloqués, selon un message publié sur X, anciennement Twitter. Les médias locaux rapportent que les manifestations ont commencé tard dans la nuit de jeudi à vendredi du côté belge de la frontière et que certains agriculteurs néerlandais les ont rejointes plus tard. Les autorités néerlandaises déconseillent les déplacements en Belgique vendredi. Selon des médias, la plupart des manifestants viennent de Belgique et certains sont néerlandais. En Flandre, les agriculteurs empêchent depuis plusieurs jours les camions d'entrer ou de sortir du port de Zeebrugge. Selon la chaîne de télévision flamande VRT, près de 2.000 camions y sont bloqués. (Reportage Charlotte Van Campenhout ; version française Diana Mandiá)