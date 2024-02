Des agriculteurs convergent vers l'Assemblée nationale !

PARIS, 1er février (Reuters) - Des agriculteurs convergeaient jeudi vers l'Assemblée nationale à Paris pour soutenir les manifestants interpellés la veille, a déclaré sur RMC Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination rurale. "On appelle tous les agriculteurs qui souhaitent monter sur Paris à se diriger vers l'Assemblée nationale pour que chacun et chacune des députés et tous les autres sénateurs (...) concrétisent leur soutien à l'agriculture", a-t-elle dit. Mercredi, 91 personnes ont été interpellées après s'être introduites dans le marché Rungis, au sud de Paris, avait indiqué le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, lors d'une conférence de presse. (Rédigé par Kate Entringer)