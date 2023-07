Des affrontements dans un camp palestinien au Liban font six morts

BEYROUTH (Reuters) - Au moins six personnes ont été tuées lors d'affrontements survenus durant le week-end dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban où, selon des sources sécuritaires, des membres du Fatah ont affronté des groupes proches des mouvements islamistes les plus extrêmes. Un commandant du Fatah est mort dimanche au cours d'une embuscade, dans laquelle plusieurs de ses conseillers ont aussi été blessés, dans le camp surpeuplé et appauvri de Ain el-Hilweh, situé près de la ville côtière de Sidon, dans le sud du pays. Selon une source sécuritaire, quatre conseillers ont succombé à leurs blessures, alors que des affrontements sporadiques se faisaient plus intenses dans la soirée. Les affrontements ont éclaté samedi à la suite d'une tentative d'assassinat contre le chef d'un mouvement proche de groupes islamistes extrémistes qui a fait un mort. En représailles, des combattants armés ont attaqué le siège du Fatah. Dans ce contexte, des commerces ont fermé leurs portes tandis que certaines personnes ont fui le camp, a rapporté un témoin, à mesure que les tensions s'amplifiaient. L'armée libanaise a indiqué qu'un mortier avait atterri à l'intérieur de son siège, blessant un soldat. La mission humanitaire locale de l'Onu, qui fournit des services essentiels à près de 50.000 personnes vivant dans ce qui constitue le plus grand camp de réfugiés du Liban, a annoncé qu'elle suspendait ses opérations sur place. Il n'est pas rare que des querelles entre factions rivales débouchent sur des affrontements meurtriers dans le camp. (Rédigé par Suleiman Al-Khalidi, avec Nidal al Mughrabi à Gaza; version française Jean Terzian)