Des activistes palestiniens de Gaza tirent des roquettes contre Israël

Des activistes palestiniens de Gaza tirent des roquettes contre Israël













GAZA, 6 avril (Reuters) - Des activistes palestiniens de la bande de Gaza ont tiré jeudi des roquettes en direction d'Israël pour une deuxième journée consécutive, a déclaré l'armée israélienne, au lendemain d'une intervention de la police israélienne dans la mosquée Al Aksa à Jérusalem-Est. Aucune victime n'a été signalée. Les violences dans l'enceinte de la mosquée Al Aksa, lieu saint de l'islam, en plein mois du ramadan, ont provoqué la colère des Palestiniens et suscité de vives condamnations dans le monde arabe. Elles ont aussi alimenté les craintes, notamment aux Etats-Unis, d'une escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens dans un climat de tensions croissantes depuis un an. Les autorités israéliennes ont défendu cette intervention par leur volonté de préserver le calme à Jérusalem-Est à la veille de la Pâque juive en délogeant des "activistes masqués" retranchés au sein de l'édifice religieux avec des feux d'artifice, des bâtons et des pierres. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que le conseil de sécurité des Nations unies discuterait de cette opération dans la mosquée Al Aksa lors d'une réunion à huis clos jeudi. (Reportage Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)