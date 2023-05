Des actionnaires de Carrefour font inscrire un point sur le climat à l'ordre du jour de l'AG

PARIS (Reuters) - La société de gestion Phitrust a annoncé lundi avoir fait inscrire avec d'autres actionnaires de Carrefour un point à l'ordre du jour de l'assemblée générale du distributeur, qui aura lieu le 26 mai, portant sur la stratégie climatique du groupe. "Les informations présentées par Carrefour nous ont conduit à nous interroger sur la stratégie climatique du groupe notamment sur ses objectifs du 'Scope 3', les chiffres publiés n'intégrant pas les émissions des magasins franchisés (90% des magasins en France et 76% en Europe)", explique Phitrust dans un communiqué. L'inscription d'un point à l'ordre du jour fait suite à des discussions avec Carrefour qui n'ont pas permis de répondre aux questions soulevées, indique encore la société de gestion. "Ce point à l'ordre du jour doit donner lieu à une réponse formelle du conseil d'administration de Carrefour et à un débat au cours de l'assemblée générale", indique-t-elle. L'objectif est de demander au conseil d'administration d'expliquer aux actionnaires ses choix en matière de stratégie climatique et de clarifier le reporting des émissions de gaz à effet de serre de Carrefour. Phitrust agit aux côté des sociétés Edmond de Rothschild AM (EDRAM), La Banque Postale AM, Sycomore AM, MN (basée aux Pays-Bas), OFI AM, Groupama AM, Ircantec, Candriam, CAVP, Promepar et Ecofi-gestion, qui représentent ensemble 1,1% du capital de Carrefour. Auprès de Reuters, Carrefour a assuré que le "scope 3" - qui correspond à ses émissions indirectes de gaz à effet de serre - intégrait bien les émissions des magasins franchisés. PRESSIONS SUR LE CLIMAT Le distributeur s'est fixé en mai 2020 de nouveaux objectifs climatiques prévoyant de réduire de 29% les émissions du "scope 3" d'ici 2030 par rapport à 2019. Pour les "scopes" 1 et 2, qui comprennent les émissions directes de gaz à effet de serre de Carrefour, l'objectif est de les réduire de 30% d'ici 2030 et de 55% d'ici 2040 par rapport à 2019. Les grands groupes sont de plus en plus sous pression de leurs actionnaires pour mettre en oeuvre des stratégies climatiques ambitieuses. Selon le consensus scientifique, le monde doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 43% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019 pour espérer atteindre l'objectif de l'Accord de Paris de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2oC par rapport aux niveaux préindustriels. Le géant pétrolier TotalEnergies, qui tiendra aussi son assemblée générale le 26 mai, va soumettre au vote une résolution déposée par des investisseurs pour lui demander de se fixer des objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux. Plusieurs associations, dont les Amis de la Terre France et Attac France, ont menacé de blocage l'assemblée générale du groupe pétrolier. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame et Tangi Salaün)