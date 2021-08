Dernière répétition générale réussie pour Liverpool

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour sa dernière rencontre de préparation avant la reprise de la Premier League le week-end prochain (contre Norwich), Liverpool recevait Osasuna dans son antre d'Anfield ce soir. Très vite, les Reds se sont mis à l'abris grâce à un début de match canon. En effet, dès la 14ème minute, Jesus Areso a ouvert le score contre son camp avant que Roberto Firmino ne vienne doubler la mise sept minutes plus tard (21'). Ce dernier a même donné trois buts d'avance aux siens juste avant la pause (41') suite à un service de Takumi Minamino. En seconde période, la domination des hommes de Jurgen Klopp s'est poursuivie même si certains changements ont été effectués pour donner du temps de jeu aux jeunes. Finalement, Garcia Kike a réduit le score sans changer l'issue de l'affrontement. Liverpool s'impose 3-1 et conclut sa pré-saison avec 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite au compteur.