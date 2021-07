Dernière Française, Fiona Ferro est éliminée en seizièmes

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Elle était la dernière chance française dans le tableau féminin du tournoi de tennis en simple, Fiona Ferro n'a pas fait le poids contre Sara Sorribes Tormo. Tombeuse de la favorite Ashleigh Barty au premier tour, l'Espagnole n'a fait qu'une bouchée de la tricolore de 24 ans. En 1h38, elle s'est imposée en deux manches 6-1/6-4. Sinon, plusieurs surprises sont à noter puisque Sabalenka, Kvitova mais aussi Swiatek ont toutes été éliminées. Respectivement opposées à Vekic, Van Uytvanck et Badosa, elles permettent d'ouvrir un peu plus la course au titre olympique. Chez les hommes, les favoris ont assuré puisque Zverev, Medvedev et Djokovic se sont tranquillement imposés deux sets à zéro et attendent désormais patiemment la fin des seizièmes. Pour rappel, Ugo Humbert et Jérémy Chardy joueront demain.