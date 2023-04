Déraillement d'un train de passagers aux Pays-Bas, un mort

AMSTERDAM (Reuters) - Une personne a été tuée et 30 autres ont été blessées, nombre d'entre elles grièvement, lorsqu'un train transportant au moins une cinquantaine de passagers aux Pays-Bas a déraillé mardi après avoir percuté du matériel de construction présent sur la voie, ont déclaré les services de secours. Les sauveteurs s'affairaient avant l'aube sur le lieu de l'accident, qui s'est produit vers 03h25 (01h25 GMT) près du village de Voorschoten situé entre La Haye et Leyde. Un porte-parole des pompiers a déclaré à la radio que 19 personnes avaient été hospitalisées, tandis que d'autres blessés ont été soignés sur place. D'après l'agence de presse ANP, le wagon de tête a déraillé et s'est écrasé dans un champ. Un incendie s'est déclaré dans au moins un des wagons à l'arrière du train, a-t-elle ajouté, avant d'être par la suite contenu. La presse locale avait auparavant évoqué un accident entre ce train de passagers et un train de fret. Un porte-parole de la compagnie ferroviaire nationale a déclaré qu'un train de marchandises était impliqué dans l'accident, sans être en mesure de donner des précisions ni d'évoquer un quelconque bilan. Les liaisons ferroviaires entre Leyde et certaines gares de La Haye ont été suspendues à cause de l'accident. (Reportage Anthony Deutsch à Amsterdam, Akriti Sharma à Bangalore; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)