Dépouillement au Pakistan après des législatives sous haute tension

par Asif Shahzad et Ariba Shahid ISLAMABAD, 8 février (Reuters) - Les bureaux de vote ont fermé leurs portes au Pakistan après des élections législatives organisées dans un climat de violence qui a fait neuf morts et qui a conduit les autorités à suspendre les services de téléphonie mobile. Les premières projections devraient être diffusées d'ici la fin de la journée de jeudi et une image plus nette de la composition de l'assemblée nationale, qui compte 265 sièges, devrait se dessiner dans la matinée de vendredi. Les élections se sont tenues alors que le Pakistan s'efforce de se remettre d'une crise économique et qu'il est confronté à la montée de la violence islamiste dans un environnement politique profondément polarisé amplifié par les condamnations de l'ancien Premier ministre Imran Khan. Des milliers de soldats ont été déployés dans les rues et les bureaux de vote du pays, les frontières avec l'Iran et l'Afghanistan ont été temporairement fermées, la sécurité ayant été renforcée pour assurer le bon déroulement du scrutin. Le renforcement de la sécurité n'a pas empêché la mort de neuf personnes, dont deux enfants, tuées dans des attentats à la bombe, des attaques à la grenade et des fusillades. Mercredi, au moins 26 personnes ont été tuées dans deux explosions près des bureaux de candidats dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du pays. L'État islamique a revendiqué ces attentats. Parmi les victimes de jeudi figurent cinq policiers tués dans l'explosion d'une bombe et par des tirs sur une patrouille dans la zone de Kulachi, dans le district de Dera Ismail Khan, dans le nord-ouest du pays, ont indiqué les autorités. Deux enfants sont morts dans l'explosion d'une bombe à l'extérieur d'un bureau de vote féminin au Baloutchistan. "Malgré quelques incidents isolés, la situation générale est restée sous contrôle, ce qui démontre l'efficacité de nos mesures de sécurité", soutient le ministre de l'intérieur intérimaire, Gohar Ejaz, dans un communiqué. Les services de téléphonie mobile suspendus pour des raisons de sécurité ont été partiellement rétablis, a déclaré le ministère de l'intérieur jeudi en fin de journée. (Reportage Asif Shahzad et Gibran Peshimam; version française Camille Raynaud et Nicolas Delame)