Déplacement surprise de Blinken en Cisjordanie pour rencontrer Abbas

par Simon Lewis TEL AVIV (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a effectué un déplacement surprise en Cisjordanie dimanche et a rencontré le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dans le cadre d'un séjour dans la région où les tensions liées à la guerre entre Israël et le Hamas continuent de croître. Antony Blinken et Mahmoud Abbas se sont rencontrés dans la ville de Ramallah, la capitale palestinienne de facto de la Cisjordanie, dans le cadre de son deuxième séjour dans la région depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a fait plus de 1.400 morts. Alors qu'Israël a intensifié sa riposte contre le Hamas à Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave affirme que près de 9.500 Palestiniens sont morts. Lors de sa tournée, le secrétaire d'Etat américain a rejeté samedi l'hypothèse émise par les pays arabes d'un cessez-le-feu après avoir appelé la veille, en vain, Israël à des pauses dans les combats. Cherchant à s'assurer que le conflit ne s'étende pas dans la région, Antony Blinken a lancé des discussions quant au futur de Gaza après la destruction totale du Hamas voulue par Israël. Antony Blinken a suggéré que l'Autorité palestinienne aurait un rôle à jouer dans la gestion de l'enclave. L'Autorité palestinienne menée par Mahmoud Abbas a vu sa popularité s'effriter à cause de scandales de corruption, d'accusations d'incompétence et d'accords de coopération en terme de sécurité très critiqués avec Israël. Les ministres étrangers de l'Egypte et de la Jordanie ont annoncé que discuter du futur de Gaza était prématuré et ont appelé à un cessez-le-feu humanitaire, dans la foulée de leur rencontre avec Antony Blinken. Ce dernier affirme qu'un cessez-le-feu permettrait au Hamas de se regrouper et a annoncé travailler pour convaincre Israël d'accepter des pauses dans certains territoires de Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Plus de 170 attaques sur des Palestiniens par des colons juifs ont été recensés en Cisjordanie depuis le début du conflit par les Nations unies. (Version française Zhifan Liu)