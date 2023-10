Démission du ministre belge de la Justice après l'attentat de Bruxelles

BRUXELLES (Reuters) - Le ministre belge de la Justice, Vincent van Quickenborne, a annoncé vendredi sa démission quelques jours après l'attaque qui a coûté la vie à deux Suédois abattus par un Tunisien en marge d'une rencontre de football. L'enquête de police a montré que la Tunisie avait réclamé en août 2022 l'extradition de l'auteur de la fusillade, tué par la police lors de son interpellation. "Il s'agit d'une erreur individuelle, grossière et inacceptable. Je tiens à en assumer la responsabilité... C'est une faute personnelle, qui a eu des conséquences dramatiques. J'ai fait une faute en tant que ministre de la Justice. (...) Je ne cherche aucune excuse. Je présente mes excuses au Premier ministre, ainsi qu'aux Suédois", a déclaré Vincent van Quickenborne lors d'une conférence de presse. (Bart Meijer et Phil Blenkinsop; version française Nicolas Delame)