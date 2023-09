Démission du directeur général de BP après des relations personnelles avec des collègues

(mastic titre) (Reuters) - Bernard Looney a démissionné de son poste de directeur général de BP, fonction qu'il occupait depuis moins de quatre ans, a déclaré mardi le groupe pétrolier britannique, une annonce qui intervient après plusieurs accusations de relations personnelles de Looney avec des collègues. Le directeur financier Murray Auchincloss va assurer l'intérim, a indiqué BP. Dans un communiqué, BP a annoncé que "Bernard Looney a notifié la compagnie de sa démission de son poste de directeur général avec effet immédiat". "M. Looney a informé aujourd'hui la compagnie qu'il acceptait désormais le fait qu'il n'a pas été totalement transparent dans de précédentes déclarations", est-il ajouté dans le document. "Il n'a pas fourni de détails sur toutes ses relations et accepte qu'il était obligé de les divulguer plus précisément". Bernard Looney, 53 ans, était arrivé à la direction générale de BP en février 2020 en promettant de réinventer le groupe centenaire, dévoilant un plan ambitieux pour emmener le géant de l'énergie vers la neutralité carbone d'ici 2050. Sous sa houlette, BP a traversé des années parmi les plus compliquées de son histoire moderne, entre la crise sanitaire du COVID-19 et le retrait rapide de Russie à la suite du début de la guerre en Ukraine l'an dernier, dans un contexte d'inflation mondiale. (Reportage Anirudh Saligrama à Bangalore et Shadia Nasralla à Londres; version française Jean Terzian)