Démission du directeur du British Museum après un vol d'objets

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le directeur du British Museum a annoncé vendredi sa démission avec effet immédiat après avoir admis des manquements dans l'enquête menée par le musée sur un vol d'objets de sa collection. Hartwig Fischer, qui devait quitter son poste l'année prochaine, a déclaré que la responsabilité de ces erreurs "doit au bout du compte lui revenir". "Ces derniers jours, j'ai examiné en détail les circonstances entourant les vols au British Museum et l'enquête menée à ce sujet", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Il est évident que le British Museum n'a pas réagi de manière exhaustive comme il aurait dû." Le British Museum, l'un des musées les plus visités au monde, a déclaré la semaine dernière qu'un membre du personnel avait été licencié après que des objets, notamment des bijoux en or et des pierres précieuses datant du XVe siècle avant J.-C. au XIXe siècle après J.-C., ont été déclarés manquants, volés ou endommagés. (Reportage Andrew MacAskill, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)