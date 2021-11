Démission du DG de Twitter, remplacé par Parag Agrawal

par Greg Roumeliotis et Sheila Dang

29 novembre (Reuters) - Jack Dorsey va quitter son poste de directeur général de Twitter et sera remplacé à ce poste par Parag Agrawal, l'actuel directeur technique du réseau social à l'oiseau bleu, a annoncé lundi le groupe américain.

Dans un tweet, Jack Dorsey dit avoir pris cette décision seul, tout en précisant qu'il conservera un fauteuil au conseil d'administration de Twitter jusqu'au mois de mai afin d'accompagner Parag Agrawal.

"Le conseil d'administration a désigné à l'unanimité Parag Agrawal au poste de directeur général de Twitter. C'était aussi mon choix", a écrit Jack Dorsey dans son tweet.

Parag Agrawal lui a répondu, sur Twitter également, en le remerciant.

Avant d'être nommé en octobre 2018 directeur technique chez Twitter, Parag Agrawal a occupé des postes de direction à Microsoft et Yahoo. Il est titulaire d'un doctorat de l'université de Stanford et d'un diplôme de premier cycle de l'Institut indien de technologie de Bombay.

Les administrateurs de la société se préparaient au départ de Jack Dorsey depuis l'année dernière, avait déclaré plus tôt une source proche du dossier à Reuters. Il devrait se concentrer dorénavant sur sa société de traitement des paiements Square et sur d'autres activités telle que la philanthropie, a t-elle ajouté.

Les actions du réseau social sont en hausse de 5,3% à Wall Street après avoir été suspendues dans l'attente d'une annonce de Twitter. Elles ont bondi de 9% dans les premiers échanges boursiers alors que celles de la société de paiements numériques Square Inc, également dirigée par Dorsey, étaient en hausse de 3%.

La chaîne de télévision américaine CNBC a été la première à annoncer le départ de Jack Dorsey de Twitter.

Au début de l'année 2020, le fonds d'investissement Elliott Management aurait inviter Jack Dorsey à démissionner l'accusant de ne pas accorder assez d'attention à Twitter en raison de son implication dans Square.

Dorsey a réagi à cette attaque en accordant à Elliott et à son allié, la société d'investissement Silver Lake, des sièges au conseil d'administration de Twitter. (Reportage Greg Roumeliotis à New York et Subrat Patnaik à Bengalore; version française Khadija Adda-Rezig, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)