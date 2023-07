Delta revoit sa prévision de bénéfice à la hausse avec l'explosion des voyages

Delta revoit sa prévision de bénéfice à la hausse avec l'explosion des voyages













Crédit photo © Reuters

CHICAGO (Reuters) - Delta Air Lines a revu jeudi à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'année, après avoir battu les attentes de Wall Street au deuxième trimestre grâce à l'explosion du nombre de voyages depuis la fin de la pandémie de COVID-19. Delta prévoit désormais un bénéfice ajusté de 6 à 7 dollars (5,37 à 6,27 euros) par action cette année, contre une prévision précédente de 5 à 6 dollars par action. L'entreprise a fait état pour le deuxième trimestre d'un bénéfice ajusté de 2,68 dollars par action, supérieur aux 2,40 dollars par action estimés par des analystes, selon des données Refinitiv. La société estime que le bénéfice se situera dans une fourchette de 2,20 à 2,50 dollars par action au trimestre à fin septembre. Après cette publication, le titre de Delta Air Lines a pris 4% dans les échanges en avant-Bourse, et entraîné dans son sillage la hausse des titres American Airlines, United Airlines et Southwest Airlines. Dans une interview, le directeur général de Delta, Ed Bastian, a estimé que les réservations devraient évoluer selon une tendance saisonnière, avec une baisse prévue après la fête du travail américaine, le 4 septembre, et avec la rentrée scolaire, soulignant néanmoins que la demande globale reste "assez forte". "Nous allons assister à une croissance internationale forte et continue dans tous les pays", a-t-il déclaré. (Reportage Rajesh Kumar Singh ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)