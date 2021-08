Delort à Nice, Zouma à West Ham

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'OGC Nice continue de se renforcer dans ce mercato. Le club de la Côte d'Azur enregistre la venue d'Andy Delort contre une somme d'environ 10 millions d'euros. Le nouvel attaquant est lié avec les "Aiglons" jusqu'en 2025. Toujours en France avec le Clermont Foot qui s'attache les services d'un joueur du FC Barcelone. Oriol Busquets, joueur du FC Barcelone B arrive libre chez le promu avec un contrat de trois ans.

Direction outre-manche pour l'autre arrivée marquante du jour. Kurt Zouma quitte Chelsea après 7 ans et demi de bons et loyaux services pour rejoindre West Ham. Le défenseur tricolore a signé en contrat allant jusqu'en 2025, pour un montant non communiqué par le club acquéreur.

En Angleterre, également, Jules Koundé serait de plus en plus proche de Chelsea. Le défenseur du FC Séville n'est pas dans le groupe de l'équipe sévillan ce week-end afin de préparer au plus vite son transfert.