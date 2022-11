Delivery Hero voit sa marge bénéficiaire de base à 0,5% en 2023

(Reuters) - La société allemande de livraison de repas et de courses à domicile Delivery Hero a déclaré jeudi qu'elle prévoyait une marge bénéficiaire ajustée sur la valeur brute des transactions (VBT) de plus de 0,5% en 2023, affirmant privilégier la rentabilité à la croissance.

La société a encore réduit ses prévisions de pertes pour 2022, y compris pour sa filiale espagnole Glovo, et s'attend désormais à une marge d'Ebitda comprise entre -1,4% et -1,5% de la VBT, contre des prévisions précédentes comprises entre -1,5% et -1,6%.

Cette révision est due à une performance de l'Ebitda ajusté meilleure que prévu au troisième trimestre, tant pour la plateforme que pour l'activité de livraison rapide, qui vise à livrer des produits d'épicerie en seulement 10 à 15 minutes, a indiqué le groupe.

Delivery Hero, qui avait investi massivement dans ses divisions en raison de la flambée des commandes pendant la pandémie de COVID-19, s'est récemment concentré sur la rentabilité à l'échelle du groupe, dans un environnement moins concurrentiel.

Le groupe prévoit désormais que la VBT et le chiffre d'affaires de 2022 se situeront dans le bas de la fourchette des prévisions précédentes, soit 44,7 à 46,9 milliards d'euros et 9,8 à 10,4 milliards d'euros respectivement.

(Reportage Linda Pasquini à Gdansk ; version française Diana Mandiá)