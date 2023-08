Delivery Hero relève sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023

par Linda Pasquini et Anna Mackenzie (Reuters) - La société allemande Delivery Hero a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, après avoir enregistré un bénéfice au premier semestre grâce à l'accélération de la croissance. Delivery Hero anticipe désormais une augmentation d'environ 15% de son chiffre d'affaires total pour cette année, contre une prévision précédente d'une croissance d'environ 10% à taux de change constant. A la Bourse de Francfort, l'action Delivery grimpait de près de 8% dans la matinée. Après une croissance stimulée par la pandémie de COVID-19, la société berlinoise spécialisée dans les plats à emporter s'est efforcée d'atteindre la rentabilité tout en maintenant sa croissance, alors que la confiance des investisseurs dans ce secteur en pleine essor, mais en général peu rentable, commençait à s'émousser. Sans donner de chiffre précis, le groupe a annoncé un résultat d'exploitation ajusté (EBITDA) positif au premier semestre de l'année, après une perte de 323,0 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Les analystes tablaient sur une perte de 5 millions d'euros, selon un consensus établi par la société. La marge d'EBITDA ajustée sur la valeur brute des marchandises (GMV) au deuxième trimestre s'est élevée à 0,2% grâce à une meilleure maîtrise des coûts, a ajouté la société. "Les améliorations continues de l'EBITDA, qui devient positif, devraient être bien accueillies par le marché et restaurer la confiance des investisseurs après la volatilité du titre au cours des 12 derniers mois", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note aux investisseurs. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16% à taux de change constant pour atteindre 2,58 milliards d'euros au deuxième trimestre, dépassant légèrement le consensus de 2,50 milliards d'euros. (Reportage de Linda Pasquini et Anna Mackenzie à Gdansk, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)