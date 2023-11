Delivery Hero ajuste à la hausse sa prévision annuelle de GMV

14 novembre (Reuters) - Le groupe allemand de livraison de repas et de courses à domicile Delivery Hero a légèrement ajusté à la hausse mardi sa prévision annuelle de valeur brute de marchandise (GMV) après avoir dégagé un chiffre supérieur aux attentes pour le troisième trimestre. Le titre grimpait de 4,9% dans les transactions électroniques à Francfort. La société berlinoise prévoit désormais une croissance de la GMV en 2023 dans le haut de sa fourchette de prévision précédente de 5% à 7% à taux de change constant. Le groupe a généré une GMV trimestrielle, un indicateur de mesure courant pour les entreprises de livraison, de 11,69 milliards d'euros, dépassant l'estimation des analystes de 11,57 milliards de dollars dans un consensus fourni par l'entreprise. Après la hausse des commandes provoquée par la pandémie, Delivery Hero s'est efforcé d'atteindre la rentabilité tant attendue dans un contexte de croissance soutenue, alors que la confiance des investisseurs dans ce secteur commençait à faiblir. "Après un nouveau trimestre solide, nous pouvons confirmer que nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif d'EBITDA pour l'ensemble de l'année, ce qui nous place en bonne position pour atteindre nos objectifs de rentabilité à long terme", a déclaré dans un communiqué le directeur financier du groupe, Emmanuel Thomassin. Delivery Hero prévoit d'améliorer son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de plus de 850 millions d'euros en 2023, contre une perte de 467,2 millions d'euros l'année dernière. (Reportage Ozan Ergenay et Michal Aleksandrowicz à Gdansk ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)