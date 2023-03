Dégradation surprise du moral des ménages américains en mars (Michigan)

PARIS, 17 mars (Reuters) - Le moral des ménages américains s'est détérioré contre toute attente depuis le début du mois de mars, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance est ressorti à 63,4 alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient un chiffre de 67,0, comme en février. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établi à 66,4 après 70,7, tandis que celle des perspectives est ressortie à 61,5 après 64,7. Pour ces deux sous-indices, le consensus était respectivement de 70,0 et 64,5. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)