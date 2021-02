Dégradation inattendue du moral des ménages, selon l'enquête de l'Université du Michigan

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le moral des ménages américains a subi en février une dégradation inattendue, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 76,2 après 79,0 en janvier alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse à 80,8 et que l'estimation la plus basse le donnait à 78,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a légèrement diminué à 86,2 après 86,7 le mois précédent.

Celle des perspectives a reculé plus nettement, à 69,8 contre 74,0.

(Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)